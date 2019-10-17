Ирина Карамушкина возмущается, что суд по делу Азиза Батукаева будет закрытым

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина сегодня на заседании возмутилась, что судебное разбирательство по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, в котором одним из главных фигурантов обвинения является бывший президент Алмазбек Атамбаев, будет проходить в закрытом режиме.

По ее словам, нет оснований делать из этих судов секрет.

«Значит, прав экс-президент, а не нынешняя власть», — резюмировала Ирина Карамушкина и добавила, что оппозиции в парламенте не осталось. Ранее она обвинила коллег в замалчивании происходящего в стране.

Саму Ирину Карамушкину подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего главы государства в селе Кой-таш. Решением суда ее отпустили под домашний арест.