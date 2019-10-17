Дороги, музеи, комбинаты. Где еще разрезают ленточки президенты соседних стран

В социальных сетях продолжают активно обсуждать участие наших чиновников в церемониях открытия малозначимых, а порой и просто незначительных объектов. К примеру, все недоумевают: разве это уровень первого вице-премьер-министра — перерезать ленту на открытии арки на въезде в село? Кубатбек Боронов это сделал, напомним, в селе Гулча Алайского района Ошской области.
Чуть ранее глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев отправился на открытие частного фитнес-клуба.
24.kg решило поинтересоваться, а как у соседей? Что и как открывают главы ближайших государств.
Памятник писателю и соединяющая дорогаПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в Актау, куда он прибыл с рабочим визитом, торжественно открыл памятник Абишу Кекилбайулы. Мероприятие посвящалось юбилею — 80-летию писателя.
Абиш Кекилбайулы — яркое дарование и особое явление в современной казахской литературе и культуре, утверждают справочники и энциклопедии. Это имя действительно стоит в первых рядах казахской национальной литературы.
Первая его книга была выпущена в 1962 году. Писатель также широко известен как критик и публицист. Его перу принадлежит свыше 50 книг, ставших заметным явлением в литературной жизни Казахстана. В том числе исторические романы «Плеяды — созвездие надежды» и «Всполохи», за которые автору присуждена Государственная премия Республики Казахстан имени Абая. Наиболее известные произведения — роман «Конец легенды», повести «Баллады забытых лет», «Колодец», «Состязание», «Дом на окраине», «Призовой бегунец» и другие. Рассказы — «Самый счастливый день», «После встречи», «Белая роза», «Соломинка удачи» и другие переведены на многие языки.
Касым-Жомарт Токаев отметил выдающиеся заслуги человека огромного таланта и яркого мыслителя Абиша Кекилбайулы.
А как сообщает информационный портал KTK.kz, главы правительств Казахстана и Узбекистана Аскар Мамин и Абдулла Арипов открыли новую автомобильную дорогу Бейнеу — Акжигит (на границе Узбекистана в Мангистауской области).
Разрезать ленту в этом стратегически важном проекте достойно внимания премьеров. Автодорога поспособствует увеличению автомобильного транзита через порт Курык и обеспечит новое сообщение Транскаспийского коридора с другими странами Центральной Азии.
Дом культуры, завод и школа
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев тоже разрезает ленточки. Он и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с супругами торжественно открыли Дворец дружбы и культуры в Ташкенте.
Шавкат Мирзиеев, так же как и наш Сооронбай Жээнбеков, открыл новую школу. Только лидер Узбекистана открыл президентскую школу. А наш глава государства — частную, платную и вокруг которой было много скандального шума.
Открывал президент Узбекистана и обновленный фарфоровый завод в Ташкенте. Предприятие, как сообщают узбекские СМИ, способно выпускать в год 30 миллионов единиц кухонной утвари, сувениров, элементов внутреннего декора.
Жилой дом и герб
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, конечно, тоже принимает участие в торжественных открытиях. Во время посещения города Куляба он открыл 16 объектов. Впрочем, как сообщает информационное агентство «Ахбор», глава государства остался недоволен качеством выполненных работ.
Со ссылкой на собственные источники в аппарате лидера Таджикистана «Ахбор» сообщает, что здания, построенные Бегом Сабуром (сват таджикского президента), не отвечают техническим требованиям и требованиям безопасности.
«После критических замечаний Рахмона пресс-служба президента воздержалась от публикации снимков здания, ограничившись лишь фотографиями, как президент разрезает ленту и раздает подарки 190 круглым сиротам», — говорится в материале журналистов.
А вот колонна с государственным гербом в таджикском городе Нуреке Эмомали Рахмону понравилась. Сооружение возведено на площади 1 тысяча 570 квадратных метров, строительство которого завершено в срок менее года. Высота колонны с госсимволом составляет
Памятник Солженицыну и МАКС-2019Президент России Владимир Путин, безусловно, тоже желанный гость на разного рода торжественных мероприятиях. Размах тут, конечно, другой. В Москве российский лидер разрезал ленточку на открытии памятника писателю Александру Солженицыну.
Отмечается, что бронзовый монумент на гранитном постаменте возведен под руководством народного художника России Андрея Ковальчука. Он установлен в Таганском районе на улице, названной в честь Нобелевского лауреата по литературе.
Когда открывают двигатель экономики
Президенты Беларуси и Туркменистана запустили Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Как передает телеканал ОНТ, это крупнейшее калийное производство в Центральноазиатском регионе. И оно позволит Туркменистану стать флагманом в отрасли. Объект, расположенный в пустыне в окрестностях Гарлыка, без преувеличения, знаковый.
Почувствуйте разницу, как говорится.