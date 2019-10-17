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Власть

Депутаты БГК проведут очередную сессию 23 октября

Депутаты Бишкекского городского кенеша соберутся на очередную сессию 23 октября. Об этом сообщили в пресс-службе БГК.

По ее данным, решение принято на президиуме горкенеша. Известно, что на повестке дня 12 вопросов, еще 7 — в разделе «Разное».

В частности, депутаты рассмотрят вопрос о присвоении имени Турдакуна Усубалиева Старой площади в Бишкеке, утверждении проекта детальной планировки и тарифов на холодную воду, заслушают отчеты о проделанной работе ряда управлений мэрии Бишкека.

Отметим, что это первая сессия после летних каникул. 
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