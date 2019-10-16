Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев прокомментировал 24.kg выступление депутата Жогорку Кенеша Курманкула Зулушева, который считает, что надо пересмотреть регламент парламента.

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Напомним, что Курманкул Зулушев выступает за исключение из функций депутатов разработки законопроектов. Он посетовал: сейчас нардепы не успевают детально изучить законопроекты, что сказывается на их качестве.

Омурбек Текебаев считает это предложение абсурдным. «Только голосовать за то, что выдвинет правительство? Депутат, лишенный возможности выдвинуть проект закона, — уже не депутат», — заявил бывший спикер парламента.

Депутаты должны разрабатывать и вносить законопроекты, иначе зачем они нужны? Омурбек Текебаев

Он добавил, что понимает, почему Курманкул Зулушев высказался за внесение изменений в регламент. «Отдельные парламентарии выдвигают зачастую вредоносные, алогичные идеи. Остальные члены ЖК поддерживают эти совершенно немыслимые предложения. Боятся обидеть или по каким-то иным причинам. Но это не означает, что нужно вообще убирать норму о законодательной инициативе. Другое дело, что следует усилить ответственность за нее. Необходимо поднять общий уровень политической культуры депутата. Для этого существуют различные защитные механизмы. В отдельных странах, к примеру, предлагать изменения в законопроекты или выдвигать новые может только большая группа нардепов либо парламентские фракции. Это своеобразный фильтр», — подчеркнул политик.

Но лишить права законодательной инициативы депутата или возможности вносить изменения в законопроекты на стадии их обсуждения противоречит сути парламентаризма. Омурбек Текебаев

Напомним, что, согласно статье 70 Конституции Кыргызской Республики, Жогорку Кенеш является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть и контрольные функции в пределах своих полномочий. Статья 74 Конституции обязывает депутатов парламента принимать законы.