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Власть

Парламент Казахстана одобрил соглашение с Кыргызстаном по пунктам пропуска

Сегодня на заседании нижней палаты парламента Казахстана депутаты одобрили поправки в соглашение с Кыргызстаном о пунктах пропуска через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба мажилиса РК.

По ее данным, поправки позволят разгрузить автомобильные пункты пропуска «Карасу» и «Кордай». Предусмотрено изменение статусов «двусторонний» на «многосторонний международный» пунктов пропуска «Токмак-автодорожный» и «Сартобе-автодорожный», а также «Кен-Булун-автодорожный» и «Аухатты-автодорожный».

Кроме того, пункт пропуска «Нововоскресеновка-автодорожный» планируется переименовать в «Сыпатай батыр-автодорожный».

Напомним, что Жогорку Кенеш одобрил поправки еще в январе 2019 года, а президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий закон в марте.
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