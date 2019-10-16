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Власть

Должники сбегут. В парламенте спорят о поправках в закон о внешней миграции

В парламенте спорят о поправках в Закон «О внешней миграции». Минюст предлагает убрать норму, по которой должникам запрещен выезд за границу. Депутаты выступили против.

Согласно нынешней редакции, гражданину Кыргызстана может быть временно отказано в выезде за границу, в случае если в отношении него предъявлен гражданский иск в суд. До окончания производства по делу покидать пределы республики ответчик не имеет права. Более того, ограничение на выезд действует до тех пор, пока не будет исполнено решение суда.

Инициаторы поправок (Министерство юстиции) предлагают убрать эту норму. В ведомстве указывают, что законодательством предусмотрены разные механизмы взыскания долга. «Необязательно вовсе запрещать выезжать из страны. В частности, можно арестовать имущество ответчика, его банковские счета. Гражданско-процессуальный кодекс позволяет рассматривать дело без участия одной из сторон. Допускается и заочное судопроизводство», — отмечают авторы.

Поэтому ограничение свободы передвижения не является обоснованным и необходимым и нарушает права человека, прописанные в Конституции.

Кроме того, есть решение Конституционной палаты, по которому пункт о запрете на выезд из КР признан противоречащим Основному закону.

Однако нардеп Исхак Масалиев считает, что суд не может проводиться без ответчика и не приведет ли устранение спорной нормы к тому, что должники будут просто сбегать и от кредиторов, и от правосудия.

А вот парламентарий Дастан Бекешев призвал поддержать внесенные Минюстом изменения и напомнил, что есть решение Конституционной палаты и Жогорку Кенеш обязан привести документ в соответствие. Проект поправок ушел на голосование.
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