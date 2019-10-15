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Власть

Джипы от Эркина Мамбеталиева. Моральный облик милиции подпорчен, считает депутат

В МВД продолжают опровергать, что получили в подарок джипы от бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева. 

Сегодня с отчетом по нарушениям дисциплины в МВД на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша выступал глава ведомства Кашкар Джунушалиев.

Председатель комитета Наталья Никитенко отметила, что моральный облик милиции после принятия внедорожников от Эркина Мамбеталиева несколько подпорчен. Она напомнила, что в ответ на ее запрос, почему эти машины вообще МВД приняло от частного лица, из министерства прислали ответ: не соответствует действительности.

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«Но в интернете распространено видео, фотографии церемонии дарения. Вы же продолжаете отрицать», — заявила Наталья Никитенко.

Глава МВД Кашкар Джунушалиев комментировать ничего не стал и предпочел промолчать. 

Эркин Мамбеталиев был осужден за убийство милиционера — начальника главного управления по борьбе с должностными преступлениями МВД КР полковника Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.
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