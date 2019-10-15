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Власть

Муниципальное имущество в аренду будут предоставлять по новым расценкам

Мэрия пересмотрела порядок предоставления и стоимость аренды муниципального имущества. Городские власти планируют проводить аукционы. Об этом на заседании постоянной комиссии по БГК сообщил начальник управления муниципального имущества мэрии Бишкека Нурдин Тынаев.

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Он напомнил, что в начале года вышло постановление правительства, которое предписывает сдавать в аренду государственное и муниципальное имущество только через аукционы.

«Сейчас это проходит на основании конкурса, решается комиссионно. Но при этом нет состязательности», — отметил Нурдин Тынаев.

По его словам, проведение аукциона позволит значительно повысить стоимость аренды.

«Мы разработали критерии, по которым будем устанавливать стартовую цену: район расположения, отдельное это здание или какая-то часть помещения, обеспеченность коммуникациями. Подготовили проект, методику АРВ направили в Минэкономики. Ждем ответа», — сказал глава УМИ.

Ранее депутаты Бишкекского горкенеша подняли вопрос, что многие помещения в муниципальных зданиях сдаются по ценам ниже рыночных.
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