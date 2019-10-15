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Власть

Ильхам Алиев посетит Кыргызстан с официальным визитом

Фото пресс-службы президента КР. Встреча Сооронбая Жээнбекова и Ильхама Алиева в Баку

Сооронбай Жээнбеков пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, Ильхам Алиев планирует совершить официальный визит в Бишкек во второй половине 2020 года.

Президент КР накануне в Баку также обсудил с коллегой перспективы двустороннего сотрудничества. Встреча прошла в рамках участия в седьмом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.

Ильхам Алиев отметил, что предоставляется хорошая возможность обсудить перспективы двусторонних отношений. Он подчеркнул, что в ходе прошлогоднего саммита ССТГ в Чолпон-Ате был обсужден широкий спектр вопросов.

«Сегодня мы продолжаем наш диалог. Уверен, что мы обсудим вопросы дальнейшего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и других сферах», — сказал Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что Кыргызстан является братской страной, другом и партнером Азербайджана. Выразил уверенность в том, что связи между странами с каждым годом будут укрепляться.

Ильхам Алиев выразил благодарность Сооронбаю Жээнбекову за эффективное председательство Кыргызской Республики в Тюркском совете.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что саммит ССТГ в Баку является юбилейным и носит исторический характер. Он отметил успешность заседания межправительственной кыргызско-азербайджанской комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, которая прошла в Бишкеке.

По его словам, также Азербайджан является братской и дружественной страной для Кыргызстана, придается важное значение развитию двусторонних отношений с азербайджанской стороной

«Мы всегда стремимся, чтобы наши отношения развивались уверенно и активно на взаимовыгодных условиях», — подчеркнул президент КР.
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