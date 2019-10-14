19:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Президент Кыргызстана прибыл в Баку

Президент Сооронбай Жээнбеков с двухдневным рабочим визитом прибыл в город Баку (Азербайджан) для участия в VII заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом сообщила его пресс-служба.

По ее данным, на заседании обсудят развитие всестороннего взаимодействия между тюркоязычными странами, в том числе культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.

У президента Сооронбая Жээнбекова запланирован ряд двусторонних встреч.

В составе делегации Кыргызстана министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, министр экономики Санжар Муканбетов, министр финансов Бактыгуль Жеенбаева и министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.
Ссылка:
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Кыргызстана вылетел в Баку
Сооронбай Жээнбеков призвал коллег по СНГ к сотрудничеству без протекционизма
Саммит СНГ. Президент Кыргызстана встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым
Саммит СНГ. Как встретили президента Кыргызстана в Ашхабаде
Сооронбай Жээнбеков вылетел в Ашхабад для участия в заседании глав СНГ
Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с днем рождения
Сооронбай Жээнбеков: Никто не должен посягать на персональную информацию
Сооронбай Жээнбеков: Из-за отсутствия интернета «цифра» недоступна в регионах
Сооронбай Жээнбеков выступил за поддержку банками проектов в регионах
Жээнбеков vs Атамбаев. Чье президентское селфи круче
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ищут способы продлить сроки льготной растаможки авто В Кыргызстане ищут способы продлить сроки льготной растаможки авто
Рот мне не&nbsp;заткнете. Ирина Карамушкина хотела выступить, но&nbsp;ей&nbsp;не&nbsp;дали Рот мне не заткнете. Ирина Карамушкина хотела выступить, но ей не дали
Вашему лицемерию нет предела. Депутаты продолжают отвечать Карамушкиной Вашему лицемерию нет предела. Депутаты продолжают отвечать Карамушкиной
Вы&nbsp;все соучастники. Ирина Карамушкина обратилась к&nbsp;президенту Кыргызстана Вы все соучастники. Ирина Карамушкина обратилась к президенту Кыргызстана
Бизнес
MegaStore: удобное и&nbsp;надежное место для выбора смартфона по&nbsp;приемлемой цене MegaStore: удобное и надежное место для выбора смартфона по приемлемой цене
Почему российский спор о&nbsp;подшипниках больно отзовется в&nbsp;Кыргызстане Почему российский спор о подшипниках больно отзовется в Кыргызстане
БТА Банк: Штрафы по&nbsp;договорам ИФЦ пойдут на&nbsp;благотворительность БТА Банк: Штрафы по договорам ИФЦ пойдут на благотворительность
Как выиграть смартфон Honor 10i? Как выиграть смартфон Honor 10i?
14 октября, понедельник
19:17
Сумоист из Кыргызстана стал третьим на чемпионате мира
19:15
Встреча в Баку: о чем говорили Сооронбай Жээнбеков и Нурсултан Назарбаев
19:08
Нет ничего предосудительного. В правительстве ответили на критику в соцсетях
19:01
Цифра дня. Почти 38 тысяч электронных патентов выдали за год в Кыргызстане
18:52
Массовая драка между иностранными студентами произошла в Бишкеке