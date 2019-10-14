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Власть

Президент Кыргызстана вылетел в Баку

Сооронбай Жээнбеков с двухдневным рабочим визитом вылетел в город Баку (Азербайджан) для участия в VII заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

По ее данным, на заседании обсудят развитие всестороннего взаимодействия между тюркоязычными странами, в том числе культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.

У президента Сооронбая Жээнбекова запланирован ряд двусторонних встреч.

В составе делегации Кыргызстана министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, министр экономики Санжар Муканбетов, министр финансов Бактыгуль Жеенбаева и министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.
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