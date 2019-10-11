Депутат парламента придумал, как помочь финансово-кредитным организациям

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает ряд поправок в Закон «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».

По его словам, в ходе исполнения выявлены отдельные коллизии. Речь, в частности, о пункте про финансово-кредитные организации (ФКО), где прописано: внести в обязательном порядке задаток за участие в аукционе. «Такое требование сужает круг потенциальных покупателей на реализуемое имущество. Оно и так является спорным, и это снижает его привлекательность. Поэтому эту норму о задатке надо исключить», — сказал нардеп.

При этом задаток является еще одним фактором, который снижает интерес к выставленному на аукцион имуществу. Дастан Бекешев

Кроме того, он отметил, что для ФКО нужно увеличить срок оглашения решения о поступлении на баланс имущества с 5 до 15 дней. «Финансово-кредитная организация — это довольно большая структура с разветвленной сетью филиалов, иерархией управления и подразделений, и, для того чтобы решить, принять ли имущество на баланс, требуется больше времени», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Он также предлагает возвращать разницу между начальной ценой передаваемого имущества и суммой, причитающейся взыскателю, должнику, но после его продажи. Изменения, инициированные парламентарием, вынесены на общественное обсуждение.