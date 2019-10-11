Министерству здравоохранения посоветовали больше работать с инвесторами

Министерству здравоохранения Кыргызстана следует уделить внимание работе с инвесторами. Такое мнение озвучил на заседании парламентской фракции СДПК депутат Иса Омуркулов.

Он отметил, что в республике практически не работает закон о государственно-частном партнерстве, потому что ведомства не хотят это делать.

«У Минздрава есть возможности, к вам постоянно приходят инвесторы, надо подключаться. Посмотрите, в каком состоянии находится инфекционная больница, все тяжелые случаи лечатся здесь. Надо поддержать инвестора, если хочет, пусть на одном участке строит частную больницу, а на другом государственную. Зачем вы держите эти земли?» — спросил Иса Омуркулов.

Он добавил, что министерству также необходимо больше работать с фондами по поставке медицинского оборудования.