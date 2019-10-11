Саммит СНГ. Президент Кыргызстана встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым

Сооронбай Жээнбеков в рамках участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

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По ее данным, обсуждены приоритетные направления двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным завершением председательства в СНГ.

Главы государств наметили совместные планы на ближайшее время по активизации двустороннего сотрудничества и расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.