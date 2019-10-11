В Бишкеке необходимо построить еще один родильный дом

В Бишкеке необходимо построить городской родильный дом. Об этом на заседании фракции СДПК заявила депутат Альфия Самигуллина.

Она напомнила, что ни один городской роддом не соответствует стандартам СЭС.

«Мы не соблюдаем требования по количеству квадратных метров на роженицу», — сказала она.

Альфия Самигуллина добавила, что поднимает этот вопрос с 2015 года.

«Еще один роддом нужен в нашем городе. Надеюсь, правительство рассмотрит этот вопрос», — обратилась она к вице-премьер-министру Алтынай Омурбековой.