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Власть

Продать автомобили и купить вакцины от гепатита С предложила депутат

Депутат парламента Евгения Строкова поинтересовалась на заседании фракции СДПК, насколько в Министерстве здравоохранения корректные данные по заболеваемости гепатитом С.

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Она отметила, что, по ее данным, уровень выше, чем озвучивает Минздрав.

«Проблема еще в том, что заболевание выявляется уже на поздних стадиях, когда переходит в рак. Но уже есть эффективный метод предупреждения — вакцинация», — сказала Евгения Строкова.

Она добавила, что прививки платные, однако в будущем на лечение уйдет намного больше.

«Не хочу язвить, но можно продать дорогие внедорожники и купить эти вакцины», — подчеркнула нардеп.
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