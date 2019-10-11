Продать автомобили и купить вакцины от гепатита С предложила депутат

Депутат парламента Евгения Строкова поинтересовалась на заседании фракции СДПК, насколько в Министерстве здравоохранения корректные данные по заболеваемости гепатитом С.
Она отметила, что, по ее данным, уровень выше, чем озвучивает Минздрав.
«Проблема еще в том, что заболевание выявляется уже на поздних стадиях, когда переходит в рак. Но уже есть эффективный метод предупреждения — вакцинация», — сказала Евгения Строкова.
Она добавила, что прививки платные, однако в будущем на лечение уйдет намного больше.
«Не хочу язвить, но можно продать дорогие внедорожники и купить эти вакцины», — подчеркнула нардеп.