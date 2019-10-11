Дороговизной лекарств в Кыргызстане недовольны депутаты

В Кыргызстане лекарства стоят в три-пять раз дороже, чем в других странах. При этом поставщики освобождены от налогов и таможенных сборов. Об этом на заседании фракции СДПК заявил депутат Чыныбай Турсунбеков.

«Лекарства используют в основном пенсионеры, препараты ввозятся без пошлин и налогов, но продаются у нас все равно дороже по сравнению с другими странами. В три-пять раз», — отметил он.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев ответил, что продажей лекарств занимаются частные компании, 90 процентов препаратов поступает извне.

«Министерство разработало закон для определения и регулирования стоимости лекарственных средств. Мы впервые за годы независимости ставим законодательно вопросы ценорегулирования. Будем вводить поэтапно, начать хотим с 58 наименований, список уточняется», — отметил он.

Однако депутат возразил, что конкретно задает вопрос: почему лекарства дороже, если поставщики освобождены от выплат?

«Это все делается в интересах тех, кто завозит», — сказал Чыныбай Турсунбеков.