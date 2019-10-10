В Бишкеке проходит инвестиционный форум BIF-2019

В столице проходят Бишкекский инвестиционный форум BIF-2019 и международная специализированная выставка International Franchise and Trade Expo.

В работе форума и выставки принимают участие свыше тысячи человек из 10 стран мира.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что представителей различных компаний увеличилось больше чем в три раза по сравнению в первым форумом, который прошел в 2015 году.

«Не скрою, являясь сторонником международной экономической интеграции, часто задумываюсь о том, какова роль Кыргызстана в мировом экономическом пространстве. Экономика любого государства не сможет эффективно функционировать без инвестиций. Сегодня на этом форуме присутствуют люди, имеющие конкретную цель в работе и жизни, те, кто обладает нестандартным мышлением, ведь иначе они не смогли бы построить свой бизнес», — сказал он.