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Власть

Мухаммедкалый Абылгазиев: Туризм станет одной из ключевых отраслей экономики КР

Фото 24.kg. Премьер-министр на открытии инвестиционной выставки

Туризм в ближайшем будущем станет одной из ключевых отраслей экономики Кыргызстана. Об этом в ходе открытия инвестиционной выставки сказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, к 2023 году правительство намерено довести показатель ВВП туризма до 7 процентов, что составит $600 миллионов.

Для граждан 60 стран мира планируется ввести безвизовый режим пребывания.

«Кыргызстан занимает важное стратегическое положение для осуществления воздушных полетов гражданских лайнеров. Правительство запустило проект «Открытое небо». Созданное госпредприятие «Кыргыз туризм» будет привлекать инвестиции и реализовывать государственно-частные проекты для строительства и модернизации туристической инфраструктуры», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он добавил, что в стране есть четкая стратегия развития туризма и большое внимание уделяется дорогам.

24.kg
Фото 24.kg. Премьер-министр на открытии инвестиционной выставки в Бишкеке

«Знаю, первое, что бросается в глаза туристу, когда он пребывает в чужой стране, — это дороги. Ситуация меняется в лучшую сторону. Несмотря на сложности в 2018 и 2019 годах, на строительство дорог привлечено 27 миллиардов сомов», — сказал глава кабмина.
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