Рот мне не заткнете. Ирина Карамушкина хотела выступить, но ей не дали

Депутат парламента Ирина Карамушкина заявила о нарушениях регламента со стороны коллеги Айнуру Алтыбаевой и вице-спикера Аиды Касымалиевой.

Она считает, что нардепы не имели права комментировать ее выступление. Но закончить Ирине Карамушкиной очередное выступление не дал торага Жогорку Кенеша. Дастанбек Джумабеков отключил процедурный микрофон, призвав парламентария не кричать.

«Я буду кричать, вы мне рот не заткнете! Вы просто бессовестные!» — возмущалась с места Ирина Карамушкина.

Ирину Карамушкину подозревают в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Решением суда ее отпустили под домашний арест.

Сегодня она обвинила коллег в замалчивании происходящего в стране.