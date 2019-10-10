Вашему лицемерию нет предела. Депутаты продолжают отвечать Карамушкиной

Вслед за депутатом Айнуру Алтыбаевой слово взяла вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, чтобы ответить коллеге Ирине Карамушкиной.

По ее словам, все в стране заинтересованы, чтобы те, кто убивал, брал в заложники или пытался убить в дни беспорядков 7-8 августа в Кой-Таше, ответили по закону. «Не думаю, что это у депутата есть право перекладывать ответственность и нахрапом брать», — напомнила вице-спикер.

Вы говорите о своем телефоне, лицемерию вашему должен быть предел. У вас телефон отобрали, а у Окмот эже сына убили. Аида Касымалиева

Ирина Карамушкина возмутилась: «Кто вы такая, чтобы мне делать замечания?» После она потребовала дать ей время для выступления. Спикер Дастанбек Джумабеков обещал удовлетворить ее просьбу, но после того, как закончатся выступления депутатов в разделе «Разное».