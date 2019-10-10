Ждем правдивых показаний. Ирине Карамушкиной на ее обвинения ответила коллега

Депутат Айнуру Алтыбаева сегодня на заседании парламента ответила коллеге на озвученные обвинения.

Ирина Карамушкина, напомним, обвинила нардепов в трусости и отсутствии чести и достоинства, молчании сейчас — после предъявления обвинений бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по ряду статей Уголовного кодекса.

«Я тоже депутат, но я прежде всего мать. И я никогда не забуду глаза матери убитого замкомандира спецназа «Альфа» Усена Ниязбекова, глаза детей начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова, которые ждали, когда их папа придет в себя и обнимет их. Сейчас по событиям в Кой-Таше работает государственная комиссия, идет следствие. Мы все ждем объективных результатов и надеемся, что и вы дадите правдивые показания. Что касается модернизации ТЭЦ, вы же знаете, что мы, Жогорку Кенеш, поддержали ратификацию соглашения, однако исполнение не входит в наши функции. Претензии же именно к некачественному исполнению», — сказала Айнуру Алтыбаева.

Отметим, что Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

А по модернизации ТЭЦ продолжается суд. В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.