13:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Ждем правдивых показаний. Ирине Карамушкиной на ее обвинения ответила коллега

Депутат Айнуру Алтыбаева сегодня на заседании парламента ответила коллеге на озвученные обвинения.

Ирина Карамушкина, напомним, обвинила нардепов в трусости и отсутствии чести и достоинства, молчании сейчас — после предъявления обвинений бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по ряду статей Уголовного кодекса.

«Я тоже депутат, но я прежде всего мать. И я никогда не забуду глаза матери убитого замкомандира спецназа «Альфа» Усена Ниязбекова, глаза детей начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова, которые ждали, когда их папа придет в себя и обнимет их. Сейчас по событиям в Кой-Таше работает государственная комиссия, идет следствие. Мы все ждем объективных результатов и надеемся, что и вы дадите правдивые показания. Что касается модернизации ТЭЦ, вы же знаете, что мы, Жогорку Кенеш, поддержали ратификацию соглашения, однако исполнение не входит в наши функции. Претензии же именно к некачественному исполнению», — сказала Айнуру Алтыбаева.

Отметим, что Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

А по модернизации ТЭЦ продолжается суд. В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 1224
Версия для печати
Материалы по теме
В магазинах Бишкека продают насвай. Депутат против сигарет и алкоголя
Депутаты ищут виновных. В Кыргызстане пенсии так и не исключили из дохода семьи
Как «Нур Телеком» получил частоты, объяснили чиновники
Депутат парламента Кыргызстана встала на защиту ремесленников
Депутаты предлагают ужесточить наказание за кражу невест
Как вы относитесь к финансированию партий за счет бюджета? Итоги опроса
Новая коррупционная схема? Бизнесу выгоднее ввозить товары через Казахстан
Как вы относитесь к финансированию партий за счет бюджета? Опрос
Политическая партия как нагрузка для госбюджета. Нам это надо?
Попытка № 2. Депутат вновь предлагает финансировать партии за счет бюджета
Популярные новости
Партия &laquo;Ата-Журт&raquo; пойдет на&nbsp;парламентские выборы&nbsp;&mdash; 2020 самостоятельно Партия «Ата-Журт» пойдет на парламентские выборы — 2020 самостоятельно
В&nbsp;Кыргызстане снизят штрафы за&nbsp;ряд нарушений ПДД В Кыргызстане снизят штрафы за ряд нарушений ПДД
Джипы в&nbsp;подарок. Депутат не&nbsp;видит причин для отставки Кашкара Джунушалиева Джипы в подарок. Депутат не видит причин для отставки Кашкара Джунушалиева
Вашему лицемерию нет предела. Депутаты продолжают отвечать Карамушкиной Вашему лицемерию нет предела. Депутаты продолжают отвечать Карамушкиной
Бизнес
Не&nbsp;упустите момент! Скидки на&nbsp;бестселлеры в&nbsp;O!Store до&nbsp;19&nbsp;процентов Не упустите момент! Скидки на бестселлеры в O!Store до 19 процентов
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялась спартакиада В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
MegaCom участвует в&nbsp;конференции GSMA Mobile 360&nbsp;&mdash; Евразия 2019 MegaCom участвует в конференции GSMA Mobile 360 — Евразия 2019
Заботимся о&nbsp;старшем поколении: благотворительная акция ко&nbsp;Дню пожилых людей Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
10 октября, четверг
13:24
Ирине Карамушкиной предложили просить встречу с президентом через его аппарат
13:18
Проверить все достигнутые с Таджикистаном соглашения предлагают депутаты Лейлека
13:18
Депутаты не понимают, что получил Кыргызстан за четыре года нахождения в ЕАЭС
13:16
В микрорайоне «Джал» хотят снести гаражи, владельцы против
13:06
Сегодня в Бишкеке закроют для проезда несколько улиц