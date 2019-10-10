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Власть

Депутат заступилась за 23-летнюю учительницу — отличника образования

Депутат Айнура Аскарова заступилась сегодня на заседании парламента за 23-летнюю учительницу из Оша Бактыгул Жапар кызы, которая получила звание «Отличник образования».

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По ее словам, в Кыргызстане не поддерживают молодых специалистов, и травля в соцсетях тому подтверждение.

«Сейчас обсуждают 23-летнюю учительницу, которая стала отличником образования. Мы все время говорим, что нужно поднять статус учителя. Если не можем поддержать молодых преподавателей, как мы поднимем их статус? Министр говорит, что не учитывали ее статус. У нас нет программы по поддержке молодых учителей», — сказала Айнура Аскарова.

Бактыгул Жапар кызы, учительница географии школы № 50 имени Паиза Нышанова, победила в конкурсе «Учитель года — 2019». Работает в школе с 2017-го. Окончила Ошский государственный университет, который до недавнего времени возглавлял нынешний министр образования Каныбек Исаков. 

Это не первый скандал с вручением значка «Отличник образования», разгоревшийся в Кыргызстане. В январе общество негативно восприняло информацию о награждении им депутата Жогорку Кенеша Тазабека Икрамова, педагогический стаж которого всего около двух лет — он преподавал физкультуру в филиале Кыргызского государственного института физический культуры и спорта в Джалал-Абадской области.
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