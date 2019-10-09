Снести нельзя перенести. Депутаты решают, что делать с опасными заправками

Автозаправочные станции, не отвечающие требованиям безопасности, необходимо снести либо перенести за пределы столицы. Об этом на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре БГК сообщил вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев.

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Ранее представитель Бишкекглавархитектуры озвучил данные: из 96 АЗС в столице 57 не соответствуют требованиям безопасности.

«Эти заправки мы должны закрыть. Но нужно рассмотреть и альтернативные варианты», — сказал Уланбек Азыгалиев.

В свою очередь другой вице-мэр Азизбек Алымкулов добавил, что есть еще один вариант: построить на этой территории другой объект, если захочет арендатор или владелец участка.

«Мы должны этот вариант тоже рассматривать, мэрии невыгодно искать другие участки взамен. Кроме того, за аренду земли АЗС платят достаточно большие деньги», — отметил он.

Азизбек Алымкулов подчеркнул, что муниципалитет давал им разрешение работать до реализации Генплана.

«По сути, сейчас мы им ничем не обязаны», — пояснил он.

Депутат Куванычбек Конгантиев заметил, что городские службы не хотят связываться с вопросом незаконно функционирующих заправок.

«АЗС на улице Туголбая Ата: дважды отказали в продлении аренды, там был пожар, Госэкотехинспекция признает, что объект не работает. Согласно градостроительным документам, заправки там нет, разрешение давали до реализации Генплана. Однако АЗС как стояла, так и стоит. Почему мэрия продлевает аренду владельцам незаконных заправок?» — возмутился он.

Решено вопрос вынести на сессию городского кенеша.