«Безопасный город». Депутаты хотят снизить штрафы за незначительные нарушения

Парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции одобрил в первом чтении поправки в Кодекс о нарушениях.

Изменения предполагают снижение штрафов за незначительные нарушения, в частности за пересечение стоп-линии и маневрирование.

По словам депутата Натальи Никитенко, при учете высокого потока машин в Бишкеке соблюдать ПДД сложно.

«Статистика говорит, что пропускная способность в Бишкеке — 40 тысяч машин, однако по факту в столице зарегистрировано более 420 тысяч машин, не считая тех, кто еще въезжает в город. При таком потоке, если не будет разметки или регулировщика, соблюдать ПДД сложно. Камеры видеонаблюдения помогают, но необходимо повышать ответственность при выдаче водительских прав и уровень знаний ПДД. Достичь результатов только лишь штрафами не получится», — сказала Наталья Никитенко.