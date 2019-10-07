08:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с днем рождения

Фото аппарата президента КР. Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков

Сегодня состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему успехов в реализации намеченных планов, направленных на развитие и процветание России.

Главы государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений, а также подготовку к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится 28 ноября в Бишкеке.
Ссылка:
просмотров: 1215
Версия для печати
Материалы по теме
Президент России Владимир Путин отпразднует 67-летие с родными на природе
Памятник Путину установили на горнолыжной базе «ЗИЛ» в пригороде Бишкека
Сооронбай Жээнбеков: Никто не должен посягать на персональную информацию
Сооронбай Жээнбеков: Из-за отсутствия интернета «цифра» недоступна в регионах
Сооронбай Жээнбеков выступил за поддержку банками проектов в регионах
Жээнбеков vs Атамбаев. Чье президентское селфи круче
Игорь Додон пригласил Сооронбая Жээнбекова посетить с визитом Молдову
Президент вылетел в Ереван для участия в Высшем Евразийском экономическом совете
Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость устранять барьеры в ЕАЭС
В Instagram-аккаунте президента комментарии отключены по техническим причинам
Популярные новости
Партия &laquo;Ата-Журт&raquo; пойдет на&nbsp;парламентские выборы&nbsp;&mdash; 2020 самостоятельно Партия «Ата-Журт» пойдет на парламентские выборы — 2020 самостоятельно
В&nbsp;Кыргызстане снизят штрафы за&nbsp;ряд нарушений ПДД В Кыргызстане снизят штрафы за ряд нарушений ПДД
Джипы в&nbsp;подарок. Депутат не&nbsp;видит причин для отставки Кашкара Джунушалиева Джипы в подарок. Депутат не видит причин для отставки Кашкара Джунушалиева
Президент России Владимир Путин отпразднует 67-летие с&nbsp;родными на&nbsp;природе Президент России Владимир Путин отпразднует 67-летие с родными на природе
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; состоялась спартакиада В международном аэропорту «Манас» состоялась спартакиада
MegaCom участвует в&nbsp;конференции GSMA Mobile 360&nbsp;&mdash; Евразия 2019 MegaCom участвует в конференции GSMA Mobile 360 — Евразия 2019
Заботимся о&nbsp;старшем поколении: благотворительная акция ко&nbsp;Дню пожилых людей Заботимся о старшем поколении: благотворительная акция ко Дню пожилых людей
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
10 октября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 октября, среда
23:55
Это была самооборона. В ГУВД прокомментировали инцидент с начальником отдела
23:48
Парящие цифры: китайцы сделали необычный проекционный дисплей для авто
23:31
В Бишкеке начали сезонную очистку арыков
23:29
Дело Атамбаева. Асель Кодуранову отпустили под домашний арест
23:08
Ледовое побоище в Казахстане: хоккеисты заработали 258 минут штрафа