Сегодня состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему успехов в реализации намеченных планов, направленных на развитие и процветание России.

Главы государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений, а также подготовку к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится 28 ноября в Бишкеке.