13:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков: Никто не должен посягать на персональную информацию

«Интересы наших граждан являются неприкосновенными. Никто не должен посягать на информацию персонального характера без разрешения гражданина», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на конференции «Цифровая трансформация в Центральной Азии».

По его словам, вопрос обеспечения защиты данных — направление, требующее особого внимания. Защита интересов государства начинается с охраны государственных тайн. Важным аспектом также является защита персональных данных граждан.

Читайте по теме
Сооронбай Жээнбеков: Из-за отсутствия интернета «цифра» недоступна в регионах

«В связи с этим необходимо обеспечить достаточный уровень соблюдения кибербезопасности, защиты персональных данных и цифровой этики. Правительство приняло стратегию по кибербезопасности. Теперь мы нуждаемся во внедрении самых новых технологий в данной сфере», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

При этом президент отметил, что со стороны государства сделан ряд больших шагов по направлению цифровизации, впереди еще много планов. Глава государства напомнил, что уделяет особое внимание этому направлению.

«Цифровизация страны является приоритетным направлением моей деятельности. Соответствующие министерства, ведомства, обязаны ускорить реализацию поставленных задач в этом направлении. Необходимо ускорить процесс цифровизации судебной системы, прокуратуры и правоохранительных органов. Для донесения цифровизации до населения областная и районная власти должны сами хорошо освоить цифровые технологии. Перед ними стоит задача перевода на электронный формат оказание услуг на уровне области и района. Местная власть должна без запаздывания принимать нововведения и увеличить цифровые решения при выполнении своих функций», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков: Из-за отсутствия интернета «цифра» недоступна в регионах
Сооронбай Жээнбеков выступил за поддержку банками проектов в регионах
Жээнбеков vs Атамбаев. Чье президентское селфи круче
Игорь Додон пригласил Сооронбая Жээнбекова посетить с визитом Молдову
Президент вылетел в Ереван для участия в Высшем Евразийском экономическом совете
Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость устранять барьеры в ЕАЭС
В Instagram-аккаунте президента комментарии отключены по техническим причинам
Сооронбай Жээнбеков считает необходимым укреплять доверие населения к судам
Открытый диалог. В Instagram-аккаунте Сооронбая Жээнбекова отключили комментарии
НИК-2019. В Таласе состоялась церемония закрытия игр кочевников
Популярные новости
Жээнбеков vs&nbsp;Атамбаев. Чье президентское селфи круче Жээнбеков vs Атамбаев. Чье президентское селфи круче
Азиз Суракматов о&nbsp;коррупции и&nbsp;&laquo;гнилых&raquo; кадрах в&nbsp;мэрии Бишкека Азиз Суракматов о коррупции и «гнилых» кадрах в мэрии Бишкека
В&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии. Премьер-министр подписал постановление В Кыргызстане повысят пенсии. Премьер-министр подписал постановление
Фото дня. Лидеры стран ЕАЭС после ужина сделали селфи Фото дня. Лидеры стран ЕАЭС после ужина сделали селфи
Бизнес
MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в&nbsp;мобильном приложении MegaPay MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в мобильном приложении MegaPay
Как справляться с&nbsp;интернет-зависимостью и&nbsp;что важно развить в&nbsp;ребенке. Психолог Как справляться с интернет-зависимостью и что важно развить в ребенке. Психолог
ОАО &laquo;МАМ&raquo; планирует открыть новый регулярный рейс Кувейт&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Кувейт ОАО «МАМ» планирует открыть новый регулярный рейс Кувейт — Ош — Кувейт
Жители жилого массива &laquo;Маданият&raquo; получили доступ к&nbsp;природному газу Жители жилого массива «Маданият» получили доступ к природному газу