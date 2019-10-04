Сооронбай Жээнбеков: Никто не должен посягать на персональную информацию

«Интересы наших граждан являются неприкосновенными. Никто не должен посягать на информацию персонального характера без разрешения гражданина», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на конференции «Цифровая трансформация в Центральной Азии».

По его словам, вопрос обеспечения защиты данных — направление, требующее особого внимания. Защита интересов государства начинается с охраны государственных тайн. Важным аспектом также является защита персональных данных граждан.

«В связи с этим необходимо обеспечить достаточный уровень соблюдения кибербезопасности, защиты персональных данных и цифровой этики. Правительство приняло стратегию по кибербезопасности. Теперь мы нуждаемся во внедрении самых новых технологий в данной сфере», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

При этом президент отметил, что со стороны государства сделан ряд больших шагов по направлению цифровизации, впереди еще много планов. Глава государства напомнил, что уделяет особое внимание этому направлению.

«Цифровизация страны является приоритетным направлением моей деятельности. Соответствующие министерства, ведомства, обязаны ускорить реализацию поставленных задач в этом направлении. Необходимо ускорить процесс цифровизации судебной системы, прокуратуры и правоохранительных органов. Для донесения цифровизации до населения областная и районная власти должны сами хорошо освоить цифровые технологии. Перед ними стоит задача перевода на электронный формат оказание услуг на уровне области и района. Местная власть должна без запаздывания принимать нововведения и увеличить цифровые решения при выполнении своих функций», — заключил Сооронбай Жээнбеков.