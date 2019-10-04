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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем работников образования

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил граждан с Днем работников образования. Об этом сообщила его пресс-служба.

Поздравление главы государства зачитал руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев на торжественном мероприятии.

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«Построение цифрового общества, формирование экономики, основанной на знаниях, требуют усиления роли образования, внедрения современных методов обучения. Наша основная задача — создание условий получения качественного образования каждым гражданином. Знание должно раскрывать потенциал человека, адаптировать его к изменениям в мире», — говорится в поздравлении.

«Мы стремимся воспитать высокообразованное, предприимчивое, мотивированное к развитию поколение. Для достижения таких успехов большее значение приобретает работа воспитателя, учителя, преподавателя профессиональных учебных заведений всех уровней», — приводит слова главы государства пресс-служба.

Высокий профессионализм, любовь к своему делу, осознание ответственности перед страной и будущим поколением — самые необходимые качества.

Отмечено, что государство прилагает все усилия для развития системы образования и улучшения условий работы педагогов. Введены в эксплуатацию новые детские сады и школы, улучшается материально-техническая база организаций образования, в том числе в направлении цифровизации. 

Государство на этом не остановится, создание достойных условий учителям ради будущего детей и республики — одно из наших приоритетных направлений.

Сооронбай Жээнбеков
Президент выразил признательность за неутомимый труд в деле обучения и воспитания молодежи Кыргызстана и пожелал крепкого здоровья, счастья и больших успехов.
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