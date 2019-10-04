Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем работников образования

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил граждан с Днем работников образования. Об этом сообщила его пресс-служба.
Поздравление главы государства зачитал руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев на торжественном мероприятии.
«Мы стремимся воспитать высокообразованное, предприимчивое, мотивированное к развитию поколение. Для достижения таких успехов большее значение приобретает работа воспитателя, учителя, преподавателя профессиональных учебных заведений всех уровней», — приводит слова главы государства пресс-служба.
Высокий профессионализм, любовь к своему делу, осознание ответственности перед страной и будущим поколением — самые необходимые качества.
Президент выразил признательность за неутомимый труд в деле обучения и воспитания молодежи Кыргызстана и пожелал крепкого здоровья, счастья и больших успехов.
Государство на этом не остановится, создание достойных условий учителям ради будущего детей и республики — одно из наших приоритетных направлений.Сооронбай Жээнбеков