Цифра дня. 37 миллиардов сомов нужно для обеспечения всех сел чистой водой

Кыргызстану нужно 37 миллиардов сомов, чтобы обеспечить села и города питьевой водой. Об этом на заседании парламента рассказал, отвечая на вопросы нардепов, директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Аскарбек Токтошев.

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По его словам, 27 миллиардов уже имеется, осталось найти еще 10 миллиардов. Отметим, на сегодня в 21 городе Кыргызстана реализуют проекты на 193 миллиона евро. Самое критическое состояние по обеспечению чистой водой в Джалал-Абадской области, где она отсутствует в 148 селах. Всего в КР 390 сел не имеют доступа к питьевой воде.

Народные избранники ратифицировали в первом чтении три льготных кредитных соглашения по чистой воде.