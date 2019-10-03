В магазинах Бишкека продают насвай. Депутат против сигарет и алкоголя

Депутат парламента Айнуру Алтыбаева предложила сократить производство алкоголя в Кыргызстане. Об этом она заявила сегодня на пленарном заседании. Кроме того, народную избранницу обеспокоил и тот факт, что 45 процентов населения — курящие.

По ее словам, в супермаркетах и магазинах продают насвай в красивой упаковке. «Мы сами не знаем состав табачных изделий. Ежегодно более шести тысяч человек умирает от бронхолегочных заболеваний. Наши дети начиная с 15 лет уже попробовали кальян. Во всем мире табачные изделия уходят из сильных государств. Наше законодательство допускает курение в общественных местах. На обороте сигарет еще и агитируют почувствовать ароматный запах сигарет. 45 процентов граждан курят сигареты. Это немалая цифра», — сказала нардеп.

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Кроме того, Айнуру Алтыбаева предложила сократить производство алкогольной продукции. «Мы должны также сократить производство алкогольных напитков. В магазинах продаются различные спиртные напитки. Давайте думать о здоровье наших граждан. На большинстве продукции нет акцизных марок», — подчеркнула депутат.

Напомним, Айнуру Алтыбаева выступает одним из авторов законопроекта «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака и воздействия табачного дыма». Бизнесмены утверждают, что этот документ в том виде, в каком он представлен, наносит сознательный ущерб предпринимателям, которых буквально исключили из процесса обсуждения.

На последнем заседании комитета по экономической и фискальной политике этот законопреокт так и не был представлен в первом чтении. Айнуру Алтыбаева — докладчик по антитабачному вопросу — опоздала.