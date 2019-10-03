Депутат просит предоставить жилье семье погибшего прапорщика Равшана Муминова

Депутат парламента Таабылды Тиллаев призвал правительство выделить жилье семье погибшего прапорщика Равшана Муминова. Он был убит 16 сентября в конфликте на неописанном участке кыргызско-таджикской границы в Лейлекском районе Баткенской области.

По словам нардепа, у него осталось шесть детей и живут они во времянке в городе Исфане Баткенской области. «Он защищал наши рубежи и погиб. Мы обязаны позаботиться о его семье», — подчеркнул Таабылды Тиллаев.

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Отметим, семье погибшего Равшана Муминова оказана материальная помощь от имени Жогорку Кенеша и правительства КР.

Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзоде ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта.