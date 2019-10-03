За льготы в ипотеке для учителей страны выступает депутат Тазабек Икрамов

Депутат парламента Тазабек Икрамов сегодня на пленарном заседании в разделе «Разное» выступил в защиту учителей.

Он предлагает школьным педагогам в регионах, стаж у которых не менее пяти лет, предоставить ипотеку под 6 процентов годовых.

«А тем, которые не собираются получать ипотечный кредит и будут строиться самостоятельно, нужно создать дополнительные условия. Следует позаботиться и об учителях, проживающих и работающих в приграничной зоне. Им надо выделить по 500 тысяч сомов в виде ссуды», — сказал Тазабек Икрамов.

Напомним, сам нардеп стал отличником образования Кыргызской Республики, имея двухлетний стаж физкультурника.