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Власть

За льготы в ипотеке для учителей страны выступает депутат Тазабек Икрамов

Депутат парламента Тазабек Икрамов сегодня на пленарном заседании в разделе «Разное» выступил в защиту учителей.

Он предлагает школьным педагогам в регионах, стаж у которых не менее пяти лет, предоставить ипотеку под 6 процентов годовых.

«А тем, которые не собираются получать ипотечный кредит и будут строиться самостоятельно, нужно создать дополнительные условия. Следует позаботиться и об учителях, проживающих и работающих в приграничной зоне. Им надо выделить по 500 тысяч сомов в виде ссуды», — сказал Тазабек Икрамов.

Напомним, сам нардеп стал отличником образования Кыргызской Республики, имея двухлетний стаж физкультурника. 
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