15:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

У мэрии нет рычагов влиять на родительские общественные объединения в школах

Ни мэрия Бишкека, ни столичное управление образования не могут повлиять на работу общественных объединений родителей в школах, собирающих различные взносы. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского горкенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

На заседании обсуждают вопрос с добровольно-принудительными сборами с родителей в школах Бишкека.

Де-юре образование у нас бесплатное, но де-факто — нет. За книги платим, за охрану, за ремонт. Только за воздух не берут.

Депутат БГК Сайдахмат Исмаилов

«Вы говорите, что на встречах родители вас просят не вмешиваться в работу фондов. Но есть же те, кто не может платить. К нам постоянно обращаются бишкекчане. Многие не тянут оплату, а в родительских чатах им постоянно говорят сдать деньги», — отметил депутат Сайдахмат Исмаилов.

Он добавил, что руководство Минобразования неоднократно говорило, что сборы незаконны и надо их отменить. «Но который раз слышу из уст руководителей мэрии, что без этого нельзя. Надо точку ставить в вопросе. Либо сборов вообще не должно быть, либо должен быть какой-то порядок», — отметил Сайдахмат Исмаилов.

Читайте по теме
Поборы в школах. Госорганы не имеют права проверять общественные фонды

Вице-мэр Татьяна Кузнецова напомнила, что родительские комитеты работают на основании закона о некоммерческих организациях и мэрии не подотчетны.

«На встречах с родителями мы всегда говорим, что ни директора, ни учителя, ни классные руководители не имеют права заниматься финансовыми сборами. У них другие цели и задачи. Они должны заниматься образованием. Если они собирают деньги, вымогают — это незаконно», — отметила она.

Татьяна Кузнецова добавила, что участие в общественных объединениях, создаваемых родителями, добровольное, и отметила — родительские фонды помогают решать школьные нужды.

«С родителями о вступлении в ОО должен не директор или классный руководитель говорить, а председатель общественного объединения. И родитель может в него не входить, если не хочет», — отметила она.
Ссылка:
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в школе № 64. Родители заступились за учительницу
Нужен антикризисный план. Депутат о низком уровне образования
Эра жыргализма. Депутат возмущен ответами чиновников Министерства образования
Школу из контейнеров в селе Кенеш посетит вице-премьер
Школа в контейнерах. Депутат напомнил премьеру о деньгах Арабского фонда
Проект новой школы в селе Кенеш проходит государственную экспертизу
В школы республики распределили 1,5 тысячи выпускников вузов
Школы будущего построят в Кыргызстане. А пока без компьютеров и доступа к Сети
Скандал в Новопавловской школе. Родители снова вышли на митинг
Поборы в школах. Узаконить родительские сборы не позволяет законодательство
Популярные новости
Задержек с&nbsp;выплатой пенсий не&nbsp;будет. Главе Соцфонда предложили уволиться Задержек с выплатой пенсий не будет. Главе Соцфонда предложили уволиться
Стало известно, на&nbsp;какое число могут быть назначены выборы в&nbsp;парламент Стало известно, на какое число могут быть назначены выборы в парламент
Открытый диалог. В&nbsp;Instagram-аккаунте Сооронбая Жээнбекова отключили комментарии Открытый диалог. В Instagram-аккаунте Сооронбая Жээнбекова отключили комментарии
В&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии. Премьер-министр подписал постановление В Кыргызстане повысят пенсии. Премьер-министр подписал постановление
Бизнес
Курение&nbsp;&mdash; прямая угроза развития опухоли Курение — прямая угроза развития опухоли
&laquo;Бакай Банк&raquo; продает квартиры и&nbsp;дома в&nbsp;Бишкеке «Бакай Банк» продает квартиры и дома в Бишкеке
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Как найти ближайший терминал MegaCom? Как найти ближайший терминал MegaCom?