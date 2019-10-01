У мэрии нет рычагов влиять на родительские общественные объединения в школах

Ни мэрия Бишкека, ни столичное управление образования не могут повлиять на работу общественных объединений родителей в школах, собирающих различные взносы. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского горкенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

На заседании обсуждают вопрос с добровольно-принудительными сборами с родителей в школах Бишкека.

Де-юре образование у нас бесплатное, но де-факто — нет. За книги платим, за охрану, за ремонт. Только за воздух не берут. Депутат БГК Сайдахмат Исмаилов

«Вы говорите, что на встречах родители вас просят не вмешиваться в работу фондов. Но есть же те, кто не может платить. К нам постоянно обращаются бишкекчане. Многие не тянут оплату, а в родительских чатах им постоянно говорят сдать деньги», — отметил депутат Сайдахмат Исмаилов.

Он добавил, что руководство Минобразования неоднократно говорило, что сборы незаконны и надо их отменить. «Но который раз слышу из уст руководителей мэрии, что без этого нельзя. Надо точку ставить в вопросе. Либо сборов вообще не должно быть, либо должен быть какой-то порядок», — отметил Сайдахмат Исмаилов.

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Вице-мэр Татьяна Кузнецова напомнила, что родительские комитеты работают на основании закона о некоммерческих организациях и мэрии не подотчетны.

«На встречах с родителями мы всегда говорим, что ни директора, ни учителя, ни классные руководители не имеют права заниматься финансовыми сборами. У них другие цели и задачи. Они должны заниматься образованием. Если они собирают деньги, вымогают — это незаконно», — отметила она.

Татьяна Кузнецова добавила, что участие в общественных объединениях, создаваемых родителями, добровольное, и отметила — родительские фонды помогают решать школьные нужды.

«С родителями о вступлении в ОО должен не директор или классный руководитель говорить, а председатель общественного объединения. И родитель может в него не входить, если не хочет», — отметила она.