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Власть

Игорь Додон пригласил Сооронбая Жээнбекова посетить с визитом Молдову

Сооронбай Жээнбеков пригласил президента Молдовы Игоря Додона посетить Кыргызстан. Об этом стало известно сегодня на встрече глав двух государств в Ереване (Армения).

Игорь Додон принял приглашение Сооронбая Жээнбекова и пригласил его посетить с визитом Молдову. Отметим, что президент КР встретился с лидером Молдовы на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Молдовой. При этом глава государства посчитал, что уровень нынешних двусторонних отношений не отвечает имеющемуся потенциалу между странами. Он еще раз отметил важность активизации торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между КР и Молдовой.

Сооронбай Жээнбеков также подчеркнул заинтересованность кыргызской стороны в изучении успешного опыта Молдовы в продвижении аграрной продукции на рынки Европейского союза.

В свою очередь Игорь Додон согласился с необходимостью активизации двусторонних экономических отношений между государствами. Он рассказал, что товарооборот Кыргызстана и Молдовы находится на невысоком уровне, составив по итогам 2018 года всего лишь $1,5 миллиона.

Президент Молдовы отметил позитивное сотрудничество республики с КР в рамках членства в ЕАЭС. Он особо подчеркнул тот факт, что статус наблюдателя в ЕАЭС страна получила в апреле 2017-го на заседании Высшего Евразийского экономического совета именно в Бишкеке. При этом Игорь Додон сказал, что Молдова хочет изучить опыт Кыргызстана по интеграции в ЕАЭС.
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