Детское отделение онкологии переведут в джальскую больницу

Детское отделение онкологии переведут в Национальный центр охраны материнства и детства в микрорайоне «Джал». Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Депутат Альфия Самигуллина поинтересовалась судьбой нового здания на территории НЦО. «Достроили до третьего этажа и остановились», — сказала вице-премьер-министр.

Алтынай Омурбекова отметила, что сметная стоимость нового корпуса оказалась высокой, но в будущем его обязательно достроят. Возможно, там разместят одно из взрослых отделений.

«По детскому отделению правительство рассматривает другой вариант — перевести в здание джальской больницы. Много аргументов за то, чтобы это отделение находилось в многопрофильном лечебном заведении», — отметила она.