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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша возмущены, что министры не приходят на их заседания

На заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению отсутствуют министры. Депутат Аида Исмаилова возмутилась их отсутствием.

«В правительстве идет заседание, и некоторых министров не будет. Сколько это может продолжаться? Министра здравоохранения второй раз нет, тогда вопросы, связанные с здравоохранением, перенесем на следующее заседание», — заявила она.

Председатель комитета Гулькан Молдобекова поддержала коллегу и попросила пригласить представителя правительства рассказать, что за заседание идет.
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