Премьер-министр подписал постановление о повышении заработных плат учителям

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о повышении заработных плат работникам системы образования. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.
По его данным, документ уравнял условия оплаты труда педагогов с дипломом специалиста и работников, имеющих высшее образование по программе магистра.
Решением правительства увеличивается размер базовой части оплаты труда на 30 процентов работникам общеобразовательных и дошкольных организаций, а также организаций начального и среднего профессионального образования и отдельным категориям работников системы образования.
Премьер-министр особо подчеркнул, что правительство изыскало необходимые средства в бюджете для повышения зарплат около 120 тысячам работникам сферы образования.