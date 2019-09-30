Премьер-министр подписал постановление о повышении заработных плат учителям

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о повышении заработных плат работникам системы образования. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, документ уравнял условия оплаты труда педагогов с дипломом специалиста и работников, имеющих высшее образование по программе магистра.

Решением правительства увеличивается размер базовой части оплаты труда на 30 процентов работникам общеобразовательных и дошкольных организаций, а также организаций начального и среднего профессионального образования и отдельным категориям работников системы образования.

«Несмотря на все скептичные прогнозы, что средства для такого существенного повышения зарплат найти будет крайне сложно, мы их нашли. До конца 2019-го потребуется дополнительно свыше 1,7 миллиарда сомов, а в следующем году — около 7 миллиардов сомов», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр особо подчеркнул, что правительство изыскало необходимые средства в бюджете для повышения зарплат около 120 тысячам работникам сферы образования.