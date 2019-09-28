За импичмент Дональду Трампу высказалась почти половина американцев

Около половины опрошенных американцев (47 процентов) поддержали идею импичмента президенту США Дональду Трампу. Это показали результаты опроса издания The Hill.

По его данным, число американцев, выступающих за отставку главы Белого дома, значительно выросло на фоне скандала с телефонным разговором Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Против возможного импичмента президенту США выступают 42 процента опрошенных, не определились с позицией 11 процентов респондентов. В опросе участвовала 1 тысяча американцев.

О начале процедуры импичмента объявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Поводом к импичменту стали утечки в СМИ, согласно которым в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским, состоявшегося в июле, Дональд Трамп потребовал от него начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена — сына наиболее вероятного претендента на кресло президента США на выборах 2020 года демократа Джо Байдена. Главу Белого дома заподозрили в злоупотреблении властью с попыткой повлиять на исход выборов.