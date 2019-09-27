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Власть

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость устранять барьеры в ЕАЭС

Президент еще раз отметил необходимость устранения имеющихся барьеров и преград во взаимной торговле стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, сегодня Сооронбай Жээнбеков встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном. Стороны обсудили актуальные темы сотрудничества в рамках членства Кыргызстана в ЕАЭС.

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Президент поздравил Тиграна Саркисяна с успешным проведением международного форума «Евразийская неделя» в Бишкеке. Он выразил уверенность в том, что форум внесет значительный вклад в практическую реализацию намеченных планов по развитию бизнеса на евразийском пространстве.

«Глава государства еще раз отметил необходимость дальнейшего развития сотрудничества стран и углубления интеграции в рамках ЕАЭС, устранения имеющихся барьеров и преград во взаимной торговле. Он подчеркнул, что за пятилетний период существования Евразийский экономический союз доказал свою состоятельность и эффективность как экономическое интеграционное объединение», — говорится в сообщении.

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Тигран Саркисян напомнил: пять лет назад были предположения относительно того, как будут работать национальные интересы государств в рамках ЕАЭС. Он заметил, что на сегодня система полностью отлажена, для решения отдельных возникающих вопросов принимаются оперативные меры.

Стороны также обсудили повестку предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета и международного форума «Транзитный потенциал Евразийского континента», которые пройдут в Ереване (Армения).
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