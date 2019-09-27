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Власть

Сооронбай Жээнбеков считает необходимым укреплять доверие населения к судам

Сооронбай Жээнбеков отметил особую необходимость укрепления доверия населения к судебной системе, улучшения ее имиджа и налаживания обратной связи с общественностью. Об этом президент заявил на встрече с председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой.

Они обсудили меры по совершенствованию системы правосудия и ход судебно-правовой реформы. Глава государства отметил особую роль судов в государственной антикоррупционной политике и защите прав и свобод граждан через справедливое правосудие.

«Президент подчеркнул важность обучения и постоянного повышения квалификации судейского состава, эффективности и прозрачности работы судей, целевого распределения состава судебных коллегий и улучшения материально-технического обеспечения судебных органов. Конечной целью реформ является построение справедливой и прозрачной судебно-правовой системы в стране», — сообщили в пресс-службе главы государства.
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