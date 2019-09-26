Конфликт на границе. Депутаты принимают постановление

Депутаты парламента рассматривают проект постановления по информации правительства о конфликте на неописанном участке кыргызско-таджикской границы в Лейлекском районе Баткенской области.

Большинство нардепов проголосовали за рассмотрение вопроса в закрытом режиме.

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Напомним, 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщили о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзоде ноту протеста. В ответ МИД РТ тоже вручил ноту протеста кыргызской стороне. Премьер-министры двух стран провели переговоры в приграничном районе для урегулирования конфликта. Что явилось причиной противостояния, власти не говорят.