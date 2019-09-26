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Власть

Что за странные расценки на операции? Депутат возмущен стратегией ФОМС

В парламенте Кыргызстана заслушивают отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2018 год.

По словам нардепа Натальи Никитенко, нет четкого прейскуранта на операции. Получается, удаление аппендикса и шунтирование сердца стоят одинаково. Хотя это совершенно разные по уровню сложности хирургические вмешательства.

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Депутат поинтересовалась, почему у ФОМС нет четкой стратегии. Глава Фонда обязательного медицинского страхования Элнура Боронбаева пояснила, что стратегия есть и обновляется каждые два года. «Кроме того, у нас утвержденные льготы на приобретение медикаментов. Собираемся приобрести централизованно еще 57 наименований. Предусмотрен 1 миллиард 300 миллионов сомов. Есть также 50-процентная скидка по линии ФОМС на покупку еще пяти наименований лекарств», — сказала Элнура Боронбаева.

Депутат Аалы Карашев усомнился, что население в курсе, что в аптеках можно покупать медикаменты за половину установленной стоимости.

Отметим, основные параметры бюджета Фонда обязательного медицинского страхования составили: по доходам — 14 миллиардов 776 миллионов сомов при прогнозе 14 миллиардов 818 миллионов, расходы — 14 миллиардов 209 миллионов сомов при прогнозе 14 миллиардов 340 миллионов.
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