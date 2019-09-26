Платная медицинская страховка и Андрей Малахов. О чем говорят депутаты

Депутат Дастан Бекешев заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где заслушивают отчет ФОМС об исполнении бюджета за 2018 год о необходимости платного медицинского страхования.

По его словам, никто не знает, включая его, что предлагает ФОМС, на что он, например, как гражданин может рассчитывать, на какую категорию бесплатной медицинской помощи. Глава фонда Элнура Боронбаева признала справедливость упреков и добавила, что о платном медицинском страховании в ФОМС задумываются.

Читайте по теме Легализация взяток? Перевод на самофинансирование больниц приведет к их развитию

Дискуссию по необходимости введения платных страховых медицинских полисов прервал нардеп Кожобек Рыспаев. Он неожиданно вспомнил российского телеведущего Андрея Малахова. «Я обращаюсь к вам, уважаемая Алтынай Сейитбековна (вице-премьер-министр по социальным вопросам Алтынай Омурбекова. — Прим. 24.kg). Вот Малахов говорит по телевизору, что можно за 100 тысяч сомов все село купить. Это унижение кыргызов, мы не должны допускать такое. Примите меры», — потребовал Кожобек Рыспаев.

Чиновница ответить не успела. Депутаты вернулись к проблемам ФОМС. Отметим, что основные параметры бюджета Фонда обязательного медицинского страхования составили: по доходам — 14 миллионов 776 тысяч сомов при прогнозе 14 миллионов 818 тысяч, расходы — 14 миллионов 209 тысяч сомов при прогнозе 14 миллионов 340 тысяч.