Нет стратегии и долгосрочных планов. В парламенте вновь критикуют правительство

В парламенте опять критикуют правительство. Претензии высказала нардеп Наталья Никитенко.

По ее словам, кабмин работает как пожарная команда. Ни стратегии, ни долгосрочных планов. Но зато какие-то странные идеи озвучиваются.

«К примеру, Национальный центр хирургии хотят перевести на самофинансирование. Но этого категорически нельзя делать. В этот центр едут со всей страны, причем острые больные и с достатком ниже среднего. Если перевести Наццентр в эту категорию, то чем он тогда будет отличаться от частной больницы?» — задалась вопросом Наталья Никитенко.

Она также предложила провести правительственный день и заслушать премьер-министра о том, что сделано во всех сферах, в частности для развития регионов.