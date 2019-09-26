Ошибкой было избрать бывшего чекиста. Ирина Карамушкина критикует омбудсмена

Депутат Ирина Карамушкина раскритиковала институт омбудсмена. Выступая сегодня на пленарном заседании, нардеп заявила, что аппарат акыйкатчи толком не работает.

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По ее словам, в штате есть отдельная единица — детский омбудсмен. Но чем он занимается, непонятно. Парламентарий привела статистику: с начала года зарегистрировано 42 случая развратных действий по отношению к несовершеннолетним, суицид совершили 26 мальчиков и 19 девочек.

«Но вместо того чтобы защищать наши права, помогать детям, мы выясняем, у кого какой бизнес и меримся политическими мускулами. Зачем мы тогда принимали закон об омбудсмене?» — считает Ирина Карамушкина.

Она также отметила, что омбудсмен не принимает мер по защите прав пострадавших во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. «Тогда пострадали простые граждане. Почти 2 тысячи человек. Но никаких мер омбудсмен не принимает. Отделывается дежурными ответами. Было ошибкой избрать на пост акыйкатчи бывшего чекиста», — резюмировала Ирина Карамушкина.

Отметим, Токон Мамытов был избран на должность омбудсмена в сентябре 2018 года. За него проголосовали 79 народных избранников. А неделю назад парламентарии одобрили отчет акыйкатчи.