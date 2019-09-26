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Власть

А то как царьки. Депутат просит ввести уроки этики для чиновников

Депутат парламента Дастан Бекешев, выступая сегодня на пленарном заседании, обратился к правительству с просьбой ввести для госслужащих, работающих в местах приема населения, уроки вежливости.

По его словам, нужно проводить семинары по этическому обращению с гражданами.

«В тех местах, где обслуживается население, где оформляют сделки по купле-продаже земель, квартир, домов, машин, уплачивают налоги, госслужащие должны вести себя этично, не ругаться с гражданами, не оскорблять их, не вести себя, как царьки. На самом деле платишь 500 сомов — к тебе вежливо, платишь 1 тысячу  вообще вне очереди пропускают. Так не должно быть. Мы не должны покупать вежливость», — сказал Дастан Бекешев.

Нардеп добавил, что по отношению госслужащего к простому человеку можно судить в целом об отношении всего государства к гражданам. 
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