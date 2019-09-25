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Власть

Сколько миссионеров в Кыргызстане? Госкомрелигий не в курсе

Депутаты Жогорку Кенеша обсуждают изменения Закона «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике».

По решению Конституционной палаты из него следует исключить норму, касающуюся местных кенешей. То есть деятельность религиозных организаций не должна согласовываться с органами МСУ. Регулировать ее может и должна только Госкомиссия по делам религий.

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Депутат Мирлан Жеенчороев поинтересовался, сколько в Кыргызстане миссионеров, из каких стран и чем они занимаются в нашей стране?

Представителям Госкомиссии известно только о 20 приезжих из государств, проповедующих ислам ханафитского мазхаба. У этого течения наибольшее число приверженцев в Кыргызстане, и оно считается официальным. Его миссионеры и адепты заняты в сфере религиозного образования.

Что делают прибывшие из Саудовской Аравии, Пакистана, Египта и точное их число, в Госкомиссии сказать не смогли.

Депутат Улугбек Ормонов спросил, как обстоит дело с дааватчи. Выяснилось, что даават официально разрешен, но вот пускать дааватчи домой и позволять ему проповедовать — запрещено.

В Кыргызстане прошли регистрацию 2 тысячи 905 религиозных организаций. 2 тысячи 324 из них — мечети и 92 — медресе. Кроме того, исламских фондов и объединений — 75.
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