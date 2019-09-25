Нужен антикризисный план. Депутат о низком уровне образования

Депутат парламента Наталья Никитенко раскритиковала систему образования в Кыргызстане. Она отметила, что для реанимации нужен антикризисный план, а его нет. Сегодня, напомним, депутаты обсуждают документ об обязательном горячем питании в учебных заведениях страны.

По словам Никитенко, школы у нас строятся только по случаю, то есть в преддверие выборов. «У нас достаточно депрессивных районов, но мы не можем дотянуть деньги до них. Ни слова нет об этом в предложенном проекте закона, в государственной политике это тоже не предусмотрено. Поэтому и говорю о провале реформы образования, об отсутствии координации», — сказала Наталья Никитенко.

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Ее поддержали и другие нардепы. Исхак Масалиев, к примеру, предложил вообще отозвать документ, предложенный Минобразования, как алогичный и непродуманный и вернуть в режим второго чтения.

Парламентарии также усомнились, что 7 сомов в день на питание одного школьника — это достаточно. Умбеталы Кыдыралиев привел пример Казахстана. «Там на ребенка выделяется 900 тенге — это $3, а у нас 10-15 центов. И не надо тут говорить про какие-то мифические отличия. Школьник есть школьник. Растет он в России, Казахстане или у нас здесь», — подчеркнул Умбеталы Кыдыралиев.

Отметим, что на сегодня в 2 тысячах 265 общеобразовательных организациях, в которых обучается около 625 тысяч 767 детей в начальных классах, и в 1 тысяче 371 школе (1-4-е классы) организовано горячее питание. Это 60 процентов учебных заведений. На школьное питание выделено 600 миллионов сомов и дополнительно еще 88 миллионов.