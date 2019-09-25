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Власть

Ни слова о Бакиевых. Какие вопросы обсуждал Жениш Разаков с послом Беларуси

Вице-премьер-министр Жениш Разаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси Андреем Страчко. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы проведения предстоящего IX заседания кыргызско-белорусской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и отметили важность взаимодействия стран в рамках интеграционных объединений и международных организаций. 

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Вице-премьер не стал поднимать вопрос о проживающих в Минске с 2010 года сбежавших из Кыргызстана Бакиевых. 

Напомним, что в августе после публикации на официальном сайте президента Республики Беларусь о встрече Александра Лукашенко с Курманбеком Бакиевым в Министерство иностранных дел КР был вызван временный поверенный в делах посольства РБ в КР Сергей Иванов. Ему вручена нота МИД КР, в которой выражен протест продолжению официальных публичных контактов с осужденным в Кыргызстане лицом. Отметим, что Александр Лукашенко встретился с Курманбеком Бакиевым. Поводом для разговора «с другом и коллегой» стало 70-летие гостя, которое он отметил несколько дней назад. Уточняется, что Александр Лукашенко подарил Курманбеку Бакиеву картину, кортик и букет белорусских цветов. 

По ранее возбужденным уголовным делам Генеральной прокуратурой в отношении Курманбека Бакиева и его родственников суды вынесли обвинительные приговоры — по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе по событиям 7 апреля 2010 года, убийствам, коррупции и рейдерскому захвату чужого имущества.

В настоящее время все обвиняемые находятся в международном розыске, что не мешает им вполне комфортно жить в Минске.
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