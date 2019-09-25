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Власть

Мухаммедкалый Абылгазиев о ЕАЭС: Это конкурентоспособное объединение

«Евразийский союз не только состоялся, но и с каждым годом обретает реальную силу, становится экономически самостоятельным и конкурентоспособным объединением», — заявил сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на открытии форума «Евразийская неделя».

По его словам, в современных условиях мировой глобализации союз не только смог противостоять вызовам, но и эффективно решает самые сложные социально-экономические задачи. Представители стран ЕАЭС сегодня стали часто встречаться на различных площадках, где ведется открытый разговор о проблемах, вырабатываются общие идеи, задачи и цели, есть понимание друг друга.

«Такие встречи позволяют нам сформировать единую концепцию развития экономики наших стран, противодействовать нездоровой конкуренции и снижению внешних рисков. Первые успешные результаты уже имеются. Но самое главное достижение таких контактов мы активно восстанавливаем когда-то утерянные простые человеческие отношения. Это очень важно для нас. Скажу больше, единую многовековую историю наших народов нельзя переписать, а стремление людей к единению невозможно разрушить», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

IV Международный выставочный форум «Евразийская неделя  2019» проходит в Бишкеке с 25 по 27 сентября 2019 года. В нем участвует более двух тысяч представителей органов власти и бизнеса, специалистов институтов развития, финансовых регуляторов, экспертов из стран ЕАЭС и стран  партнеров союза.
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